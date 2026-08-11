easyJet Aktie News: Anleger schicken easyJet am Vormittag ins Minus

Um 09:28 Uhr fiel die easyJet-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 6,72 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'860 Punkten liegt. Die easyJet-Aktie sank bis auf 6,72 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 6,75 GBP. Zuletzt wechselten 349'275 easyJet-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2026 auf bis zu 6,84 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die easyJet-Aktie derzeit noch 1,73 Prozent Luft nach oben. Am 19.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,33 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,049 GBP aus.

Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,126 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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