easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.08.2026 09:29:00
easyJet Aktie News: Anleger schicken easyJet am Vormittag ins Minus
Die Aktie von easyJet gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die easyJet-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 6,72 GBP.
Um 09:28 Uhr fiel die easyJet-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 6,72 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'860 Punkten liegt. Die easyJet-Aktie sank bis auf 6,72 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 6,75 GBP. Zuletzt wechselten 349'275 easyJet-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2026 auf bis zu 6,84 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die easyJet-Aktie derzeit noch 1,73 Prozent Luft nach oben. Am 19.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,33 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,049 GBP aus.
Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,126 GBP je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie
Genfer Wirtschaft pocht nach easyJet-Übernahme auf starke Präsenz - Aktie leichter
easyJet -Aktie zieht an: Castlelake buhlt nicht weiter - Billigflieger geht an Apollo
easyJet-Aktie steigt dennoch: Kampf um Last-Minute-Kunden hält an - Gewinneinbruch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu easyJet plc
|
15:18
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
12:29
|easyJet Aktie News: easyJet am Dienstagmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
09:29
|easyJet Aktie News: Anleger schicken easyJet am Vormittag ins Minus (finanzen.ch)
|
10.08.26
|easyJet Aktie News: easyJet verteuert sich am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
07.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
07.08.26
|Premium seats, more charges: Apollo’s upmarket plans for easyJet (Financial Times)
Analysen zu easyJet plc
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|23.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen dürften zulegen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.