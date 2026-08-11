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11.08.2026 16:29:00

easyJet Aktie News: easyJet am Nachmittag mit Kursverlusten

easyJet Aktie News: easyJet am Nachmittag mit Kursverlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 6,74 GBP abwärts.

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Die easyJet-Aktie musste um 16:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 6,74 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'862 Punkten realisiert. Im Tief verlor die easyJet-Aktie bis auf 6,72 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,75 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten easyJet-Aktien beläuft sich auf 3'221'762 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,84 GBP erreichte der Titel am 15.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die easyJet-Aktie derzeit noch 1,45 Prozent Luft nach oben. Am 19.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,049 GBP, nach 0,130 GBP im Jahr 2025.

Von Analysten wird erwartet, dass easyJet im Jahr 2026 0,126 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
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