easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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11.08.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Dienstagmittag mit Abschlägen
Die Aktie von easyJet gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die easyJet-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 6,73 GBP.
Das Papier von easyJet gab in der London-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 6,73 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'853 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die easyJet-Aktie bei 6,72 GBP. Mit einem Wert von 6,75 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 2'263'604 easyJet-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 6,84 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 102,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,049 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,130 GBP aus.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass easyJet einen Gewinn von 0,126 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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