easyJet Aktie News: easyJet stabilisiert sich am Vormittag

Mit einem Wert von 6,87 GBP bewegte sich die easyJet-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'854 Punkten steht. In der Spitze gewann die easyJet-Aktie bis auf 6,87 GBP. In der Spitze büsste die easyJet-Aktie bis auf 6,86 GBP ein. Bei 6,86 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 79'015 easyJet-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.11.2026 auf bis zu 6,90 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,33 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 106,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,045 GBP belaufen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,099 GBP je easyJet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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