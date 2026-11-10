easyJet Aktie News: easyJet am Dienstagnachmittag höher

Das Papier von easyJet legte um 16:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 6,88 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'793 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die easyJet-Aktie bei 6,89 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,86 GBP. Bisher wurden via London 788'706 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,90 GBP. Dieser Kurs wurde am 07.11.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 0,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 3,33 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.05.2026). Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 51,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,045 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,130 GBP aus.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,099 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie klettert: Streckennetz ab Basel mit Flügen nach Pantelleria ausgebaut

easyJet-Aktie im Fokus: Drei neue Balkan-Strecken ab der Schweiz aufgenommen

FTSE 100-Index: easyJet und Ithaca rücken für Entain und Persimmon nach