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10.11.2026 16:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Dienstagnachmittag höher
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von easyJet. Zuletzt sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 6,88 GBP zu.
Das Papier von easyJet legte um 16:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 6,88 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'793 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die easyJet-Aktie bei 6,89 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,86 GBP. Bisher wurden via London 788'706 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,90 GBP. Dieser Kurs wurde am 07.11.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 0,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 3,33 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.05.2026). Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 51,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,045 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,130 GBP aus.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,099 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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