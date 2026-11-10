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10.11.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von easyJet gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 6,88 GBP.
Das Papier von easyJet konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 6,88 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'830 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die easyJet-Aktie bei 6,88 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,86 GBP. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 409'494 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 6,90 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,045 GBP.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,099 GBP je Aktie in den easyJet-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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