easyJet Aktie News: easyJet zeigt sich am Vormittag fester

Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 6,70 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'685 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die easyJet-Aktie bei 6,72 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,72 GBP. Bisher wurden heute 24'730 easyJet-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2026 bei 6,84 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 2,00 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 19.05.2026 auf bis zu 3,33 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 50,36 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,048 GBP, nach 0,130 GBP im Jahr 2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,121 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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