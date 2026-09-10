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10.09.2026 16:29:00

easyJet Aktie News: easyJet am Nachmittag mit stabiler Tendenz

easyJet Aktie News: easyJet am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von easyJet hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die easyJet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 6,69 GBP.

easyJet
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Zum Vortag unverändert notierte die easyJet-Aktie um 16:28 Uhr im London-Handel bei 6,69 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'614 Punkten notiert. Bei 6,72 GBP erreichte die easyJet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büsste die easyJet-Aktie bis auf 6,67 GBP ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,72 GBP. Zuletzt wechselten via London 656'871 easyJet-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,84 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die easyJet-Aktie derzeit noch 2,27 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der easyJet-Aktie 50,22 Prozent sinken.

Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,048 GBP ausgeschüttet werden.

Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,121 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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