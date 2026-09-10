easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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10.09.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet behauptet sich am Mittag
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 6,68 GBP.
Im London-Handel kam die easyJet-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 6,68 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'632 Punkten liegt. Die easyJet-Aktie legte bis auf 6,72 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte easyJet-Aktie bei 6,68 GBP. Bei 6,72 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Der Tagesumsatz der easyJet-Aktie belief sich zuletzt auf 251'858 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2026 bei 6,84 GBP. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 2,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,33 GBP fiel das Papier am 19.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 50,21 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,048 GBP. Im Vorjahr erhielten easyJet-Aktionäre 0,130 GBP je Wertpapier.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,121 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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