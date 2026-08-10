easyJet Aktie News: easyJet verliert am Montagvormittag

Die easyJet-Aktie gab im London-Handel um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 6,68 GBP nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'885 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte easyJet-Aktie bei 6,65 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,71 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 235'529 easyJet-Aktien.

Bei 6,84 GBP markierte der Titel am 15.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,33 Prozent hinzugewinnen. Am 19.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,33 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 50,19 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,130 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,049 GBP.

In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,127 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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