easyJet Aktie News: easyJet verteuert sich am Montagnachmittag

Die easyJet-Aktie stieg im London-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 6,72 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'831 Punkten tendiert. Die easyJet-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,73 GBP an. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,71 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten easyJet-Aktien beläuft sich auf 3'363'001 Stück.

Am 15.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,84 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 1,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,33 GBP ab. Mit Abgaben von 50,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,049 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,130 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,127 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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