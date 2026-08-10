easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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10.08.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Montagmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 6,70 GBP ab.
Die easyJet-Aktie gab im London-Handel um 12:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 6,70 GBP nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'873 Punkten realisiert. Die easyJet-Aktie sank bis auf 6,65 GBP. Bei 6,71 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'501'069 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2026 auf bis zu 6,84 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die easyJet-Aktie mit einem Kursplus von 2,06 Prozent wieder erreichen. Bei 3,33 GBP erreichte der Anteilsschein am 19.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 101,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,130 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,049 GBP je easyJet-Aktie.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,127 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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