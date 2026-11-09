easyJet Aktie News: easyJet am Vormittag mit angezogener Handbremse

Mit einem Wert von 6,85 GBP bewegte sich die easyJet-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'687 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die easyJet-Aktie bisher bei 6,85 GBP. In der Spitze büsste die easyJet-Aktie bis auf 6,83 GBP ein. Bei 6,84 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16'127 easyJet-Aktien.

Am 06.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,90 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,77 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 19.05.2026 auf bis zu 3,33 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 105,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,130 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,045 GBP belaufen.

In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,099 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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