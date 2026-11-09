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09.11.2026 16:29:00
easyJet Aktie News: easyJet präsentiert sich am Montagnachmittag fester
Die Aktie von easyJet gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die easyJet-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 6,86 GBP.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 6,86 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'749 Punkten notiert. Bei 6,87 GBP markierte die easyJet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,84 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 891'372 easyJet-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 6,90 GBP erreichte der Titel am 06.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,045 GBP.
Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,099 GBP fest.
Redaktion finanzen.ch
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