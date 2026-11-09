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09.11.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Montagmittag mit Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von easyJet. Die easyJet-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 6,85 GBP.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 6,85 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'757 Punkten liegt. Die easyJet-Aktie legte bis auf 6,86 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 6,84 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 315'573 easyJet-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 6,90 GBP erreichte der Titel am 06.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die easyJet-Aktie 105,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,045 GBP. Im Vorjahr erhielten easyJet-Aktionäre 0,130 GBP je Wertpapier.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass easyJet einen Gewinn von 0,099 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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