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09.10.2026 09:29:00

easyJet Aktie News: easyJet zeigt sich am Freitagvormittag fester

easyJet Aktie News: easyJet zeigt sich am Freitagvormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von easyJet. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 6,82 GBP zu.

easyJet
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 6,82 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'532 Punkten steht. Der Kurs der easyJet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,82 GBP zu. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 6,82 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 105'885 easyJet-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,84 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,30 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 19.05.2026 Kursverluste bis auf 3,33 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der easyJet-Aktie 51,18 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,048 GBP aus.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,121 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
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