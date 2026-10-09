easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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09.10.2026 16:29:00
easyJet Aktie News: easyJet verzeichnet am Freitagnachmittag kaum Ausschläge
Die Aktie von easyJet zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Bei der easyJet-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 6,81 GBP.
Zum Vortag unverändert notierte die easyJet-Aktie um 16:28 Uhr im London-Handel bei 6,81 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'558 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die easyJet-Aktie bei 6,83 GBP. Zwischenzeitlich weitete die easyJet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,80 GBP aus. Bei 6,82 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 1'040'431 easyJet-Aktien den Besitzer.
Am 15.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,84 GBP an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 0,35 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,33 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,16 Prozent.
Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,048 GBP ausgeschüttet werden.
In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,121 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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