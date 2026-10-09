easyJet Aktie News: easyJet am Freitagmittag mit Kursplus

Die easyJet-Aktie stieg im London-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 6,82 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'537 Punkten tendiert. In der Spitze legte die easyJet-Aktie bis auf 6,83 GBP zu. Bei 6,82 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten easyJet-Aktien beläuft sich auf 258'541 Stück.

Am 15.07.2026 markierte das Papier bei 6,84 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Am 19.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,130 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,048 GBP.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass easyJet einen Gewinn von 0,121 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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