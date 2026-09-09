easyJet Aktie News: easyJet verzeichnet am Mittwochvormittag kaum Ausschläge

Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der easyJet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 6,71 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'789 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die easyJet-Aktie bisher bei 6,72 GBP. Das Tagestief markierte die easyJet-Aktie bei 6,67 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,67 GBP. Der Tagesumsatz der easyJet-Aktie belief sich zuletzt auf 47'249 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.07.2026 bei 6,84 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,97 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 3,33 GBP erreichte der Anteilsschein am 19.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der easyJet-Aktie 50,37 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,048 GBP.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,122 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

FTSE 100-Index: easyJet und Ithaca rücken für Entain und Persimmon nach

Sommer-Streik trifft easyJet-Aktie: Fluggesellschaft streicht rund hundert Flüge ab Frankreich

Genfer Wirtschaft pocht nach easyJet-Übernahme auf starke Präsenz - Aktie leichter