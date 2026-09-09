easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Nachmittag tiefer

Das Papier von easyJet gab in der London-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 6,70 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'688 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die easyJet-Aktie bei 6,67 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,67 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten easyJet-Aktien beläuft sich auf 825'014 Stück.

Am 15.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,84 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Bei 3,33 GBP erreichte der Anteilsschein am 19.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 50,29 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,130 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,048 GBP belaufen.

Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,122 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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