easyJet Aktie News: easyJet am Mittwochmittag mit Kurseinbussen

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 6,70 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'752 Punkten steht. Das Tagestief markierte die easyJet-Aktie bei 6,67 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 6,67 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 457'559 easyJet-Aktien den Besitzer.

Bei 6,84 GBP markierte der Titel am 15.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die easyJet-Aktie derzeit noch 2,09 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 50,31 Prozent wieder erreichen.

easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,048 GBP belaufen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,122 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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