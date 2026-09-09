easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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09.09.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Mittwochmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die easyJet-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 6,70 GBP.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 6,70 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'752 Punkten steht. Das Tagestief markierte die easyJet-Aktie bei 6,67 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 6,67 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 457'559 easyJet-Aktien den Besitzer.
Bei 6,84 GBP markierte der Titel am 15.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die easyJet-Aktie derzeit noch 2,09 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 50,31 Prozent wieder erreichen.
easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,048 GBP belaufen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,122 GBP je easyJet-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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