easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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08.10.2026 09:29:00
easyJet Aktie News: easyJet stabilisiert sich am Vormittag
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von easyJet. Mit einem Wert von 6,79 GBP bewegte sich die easyJet-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Die easyJet-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 6,79 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'378 Punkten liegt. Der Kurs der easyJet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,80 GBP zu. Die easyJet-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,79 GBP nach. Den Handelstag beging das Papier bei 6,80 GBP. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31'570 Stück gehandelt.
Bei 6,84 GBP markierte der Titel am 15.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie. Am 19.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP ab. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 51,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,048 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,130 GBP aus.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,121 GBP je Aktie in den easyJet-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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