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08.10.2026 16:29:00

easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Nachmittag nordwärts

easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von easyJet zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die easyJet-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 6,83 GBP.

easyJet
7.43 CHF -0.16%
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Um 16:28 Uhr ging es für das easyJet-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 6,83 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'481 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die easyJet-Aktie bei 6,84 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,80 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 890'734 easyJet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2026 bei 6,84 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,09 Prozent. Bei 3,33 GBP fiel das Papier am 19.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie.

easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,048 GBP belaufen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,121 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
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