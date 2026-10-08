easyJet Aktie News: easyJet am Donnerstagmittag gesucht

Die easyJet-Aktie stieg im London-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 6,81 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'415 Punkten steht. Bei 6,81 GBP markierte die easyJet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,80 GBP. Zuletzt wechselten 357'680 easyJet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,84 GBP. Dieser Kurs wurde am 15.07.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 0,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 51,14 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,048 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,130 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2026 0,121 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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