easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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08.10.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Donnerstagmittag gesucht
Die Aktie von easyJet zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 6,81 GBP.
Die easyJet-Aktie stieg im London-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 6,81 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'415 Punkten steht. Bei 6,81 GBP markierte die easyJet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,80 GBP. Zuletzt wechselten 357'680 easyJet-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,84 GBP. Dieser Kurs wurde am 15.07.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 0,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 51,14 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,048 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,130 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2026 0,121 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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