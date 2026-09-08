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08.09.2026 09:29:00

easyJet Aktie News: easyJet am Dienstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

easyJet Aktie News: easyJet am Dienstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von easyJet. Anleger zeigten sich zuletzt bei der easyJet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 6,72 GBP.

easyJet
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Die easyJet-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 6,72 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'823 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die easyJet-Aktie bei 6,72 GBP. Die easyJet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,71 GBP ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,72 GBP. Der Tagesumsatz der easyJet-Aktie belief sich zuletzt auf 19'640 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,84 GBP) erklomm das Papier am 15.07.2026. Gewinne von 1,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,33 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 50,45 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,130 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,048 GBP aus.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,122 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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