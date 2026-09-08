easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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08.09.2026 16:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 6,70 GBP abwärts.
Die easyJet-Aktie notierte um 16:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 6,70 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'831 Punkten steht. Die easyJet-Aktie sank bis auf 6,70 GBP. Bei 6,72 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 516'640 easyJet-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,84 GBP. Dieser Kurs wurde am 15.07.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 2,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 50,32 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,130 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,048 GBP.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,122 GBP im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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