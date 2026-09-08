easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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08.09.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Mittag kaum bewegt
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 6,72 GBP.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 12:28 Uhr die easyJet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 6,72 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'818 Punkten notiert. Die easyJet-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,72 GBP an. Das Tagestief markierte die easyJet-Aktie bei 6,71 GBP. Bei 6,72 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten easyJet-Aktien beläuft sich auf 352'344 Stück.
Bei 6,84 GBP erreichte der Titel am 15.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 1,79 Prozent Plus fehlen der easyJet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Abschläge von 50,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem easyJet seine Aktionäre 2025 mit 0,130 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 GBP je Aktie ausschütten.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,122 GBP je easyJet-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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