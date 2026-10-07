easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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07.10.2026 09:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Mittwochvormittag kaum bewegt
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von easyJet. Bei der easyJet-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 6,78 GBP.
Die easyJet-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,78 GBP an der Tafel. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'497 Punkten notiert. Die easyJet-Aktie legte bis auf 6,80 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der easyJet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,78 GBP nach. Mit einem Wert von 6,80 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23'078 Stück gehandelt.
Am 15.07.2026 markierte das Papier bei 6,84 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 0,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.05.2026 (3,33 GBP). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der easyJet-Aktie 50,94 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,048 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,130 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,121 GBP je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
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