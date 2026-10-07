easyJet Aktie News: easyJet präsentiert sich am Nachmittag stärker

Das Papier von easyJet konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 6,80 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'455 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die easyJet-Aktie sogar auf 6,81 GBP. Bei 6,80 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'335'236 easyJet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 6,84 GBP markierte der Titel am 15.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,33 GBP am 19.05.2026. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 51,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem easyJet seine Aktionäre 2025 mit 0,130 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 GBP je Aktie ausschütten.

Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,121 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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