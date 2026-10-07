easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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07.10.2026 16:29:00
easyJet Aktie News: easyJet präsentiert sich am Nachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von easyJet. Im London-Handel gewannen die easyJet-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Das Papier von easyJet konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 6,80 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'455 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die easyJet-Aktie sogar auf 6,81 GBP. Bei 6,80 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'335'236 easyJet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 6,84 GBP markierte der Titel am 15.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,33 GBP am 19.05.2026. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 51,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem easyJet seine Aktionäre 2025 mit 0,130 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 GBP je Aktie ausschütten.
Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,121 GBP fest.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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