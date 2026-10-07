easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
07.10.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Mittwochmittag seitwärts
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von easyJet. Zum Vortag unverändert notierte die easyJet-Aktie zuletzt im London-Handel bei 6,78 GBP.
Die easyJet-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 6,78 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'487 Punkten tendiert. Der Kurs der easyJet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,80 GBP zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die easyJet-Aktie bisher bei 6,78 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,80 GBP. Bisher wurden via London 191'122 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 6,84 GBP erreichte der Titel am 15.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 0,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die easyJet-Aktie 103,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,130 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,048 GBP aus.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,121 GBP im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie
easyJet-Aktie im Fokus: Drei neue Balkan-Strecken ab der Schweiz aufgenommen
FTSE 100-Index: easyJet und Ithaca rücken für Entain und Persimmon nach
Sommer-Streik trifft easyJet-Aktie: Fluggesellschaft streicht rund hundert Flüge ab Frankreich
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu easyJet plc
|
16:29
|easyJet Aktie News: easyJet präsentiert sich am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
14:56
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
12:29
|easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Mittwochmittag seitwärts (finanzen.ch)
|
09:29
|easyJet Aktie News: easyJet am Mittwochvormittag kaum bewegt (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
06.10.26
|FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in easyJet von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu easyJet plc
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|23.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI auf Richtungssuche -- DAX sackt ab -- Herbe Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wankelmütig. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.