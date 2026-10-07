easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Mittwochmittag seitwärts

Die easyJet-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 6,78 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'487 Punkten tendiert. Der Kurs der easyJet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,80 GBP zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die easyJet-Aktie bisher bei 6,78 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,80 GBP. Bisher wurden via London 191'122 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 6,84 GBP erreichte der Titel am 15.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 0,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die easyJet-Aktie 103,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,130 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,048 GBP aus.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,121 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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