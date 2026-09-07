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07.09.2026 09:29:00

easyJet Aktie News: easyJet am Vormittag mit Kursplus

easyJet Aktie News: easyJet am Vormittag mit Kursplus

Die Aktie von easyJet gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von easyJet zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 6,72 GBP.

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Die easyJet-Aktie konnte um 09:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 6,72 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'811 Punkten liegt. Die easyJet-Aktie legte bis auf 6,72 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,70 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 99'286 easyJet-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2026 markierte das Papier bei 6,84 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,76 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,33 GBP. Dieser Wert wurde am 19.05.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,048 GBP.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,122 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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