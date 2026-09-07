easyJet Aktie News: easyJet am Nachmittag in Grün

Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 6,72 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'835 Punkten liegt. Bei 6,73 GBP erreichte die easyJet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 6,70 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Der Tagesumsatz der easyJet-Aktie belief sich zuletzt auf 553'969 Aktien.

Am 15.07.2026 markierte das Papier bei 6,84 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 1,70 Prozent Plus fehlen der easyJet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 102,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,048 GBP. Im Vorjahr erhielten easyJet-Aktionäre 0,130 GBP je Wertpapier.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass easyJet einen Gewinn von 0,122 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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