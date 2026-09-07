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07.09.2026 12:29:00

easyJet Aktie News: easyJet steigt am Mittag

easyJet Aktie News: easyJet steigt am Mittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von easyJet. Das Papier von easyJet konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 6,72 GBP.

easyJet
7.29 CHF 0.05%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von easyJet legte um 12:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 6,72 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'849 Punkten notiert. Der Kurs der easyJet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,73 GBP zu. Mit einem Wert von 6,70 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 308'787 easyJet-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,84 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1,70 Prozent Plus fehlen der easyJet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,33 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,50 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,048 GBP.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem easyJet-Gewinn in Höhe von 0,122 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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21.08.26 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
20.08.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
07.08.26 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
27.07.26 easyJet Neutral UBS AG
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Long 12’768.82 8.89 SKPBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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