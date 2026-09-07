easyJet Aktie News: easyJet steigt am Mittag

Das Papier von easyJet legte um 12:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 6,72 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'849 Punkten notiert. Der Kurs der easyJet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,73 GBP zu. Mit einem Wert von 6,70 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 308'787 easyJet-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,84 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1,70 Prozent Plus fehlen der easyJet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,33 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,50 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,048 GBP.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem easyJet-Gewinn in Höhe von 0,122 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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