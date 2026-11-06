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06.11.2026 09:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Vormittag im Minusbereich
Die Aktie von easyJet gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die easyJet-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 6,88 GBP.
Um 09:28 Uhr ging es für die easyJet-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 6,88 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'612 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte easyJet-Aktie bei 6,87 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,90 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 20'398 easyJet-Aktien den Besitzer.
Bei 6,90 GBP erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 0,29 Prozent zulegen. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP. Mit einem Kursverlust von 51,63 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,045 GBP belaufen.
In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,099 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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