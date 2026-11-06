easyJet Aktie News: easyJet verliert am Nachmittag

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 6,84 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'623 Punkten steht. Im Tief verlor die easyJet-Aktie bis auf 6,83 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,90 GBP. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 819'829 Stück gehandelt.

Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,90 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,88 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 3,33 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.05.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 51,35 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,045 GBP, nach 0,130 GBP im Jahr 2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,099 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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