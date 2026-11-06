easyJet Aktie News: easyJet am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 6,87 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'541 Punkten steht. Der Kurs der easyJet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,87 GBP nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,90 GBP. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 194'561 Stück gehandelt.

Bei 6,90 GBP markierte der Titel am 05.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die easyJet-Aktie derzeit noch 0,47 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 19.05.2026 auf bis zu 3,33 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 51,54 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,045 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,130 GBP aus.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,099 GBP je easyJet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie klettert: Streckennetz ab Basel mit Flügen nach Pantelleria ausgebaut

easyJet-Aktie im Fokus: Drei neue Balkan-Strecken ab der Schweiz aufgenommen

FTSE 100-Index: easyJet und Ithaca rücken für Entain und Persimmon nach