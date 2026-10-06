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06.10.2026 09:29:00

easyJet Aktie News: easyJet am Dienstagvormittag kaum verändert

easyJet Aktie News: easyJet am Dienstagvormittag kaum verändert

Die Aktie von easyJet zeigt sich am Dienstagvormittag ohne grosse Bewegung. Mit einem Wert von 6,77 GBP bewegte sich die easyJet-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

easyJet
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Zum Vortag unverändert notierte die easyJet-Aktie um 09:28 Uhr im London-Handel bei 6,77 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'567 Punkten liegt. Der Kurs der easyJet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,80 GBP zu. Im Tief verlor die easyJet-Aktie bis auf 6,77 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,80 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 16'427 easyJet-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,84 GBP erreichte der Titel am 15.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 19.05.2026 Kursverluste bis auf 3,33 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,048 GBP.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem easyJet-Gewinn in Höhe von 0,121 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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