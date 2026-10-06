easyJet Aktie News: easyJet präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 6,78 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'516 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die easyJet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,80 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 6,80 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'038'175 easyJet-Aktien.

Am 15.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,84 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,80 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.05.2026 (3,33 GBP). Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 103,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,048 GBP.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,121 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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