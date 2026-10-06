easyJet Aktie News: easyJet legt am Mittag zu

Die easyJet-Aktie konnte um 12:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 6,79 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'571 Punkten liegt. Die easyJet-Aktie legte bis auf 6,80 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,80 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 300'096 easyJet-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,84 GBP) erklomm das Papier am 15.07.2026. Gewinne von 0,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 19.05.2026 Kursverluste bis auf 3,33 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,048 GBP ausgeschüttet werden.

Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2026 0,121 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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