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05.10.2026 09:29:00

easyJet Aktie News: easyJet verliert am Vormittag

easyJet Aktie News: easyJet verliert am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von easyJet. Der easyJet-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 6,78 GBP.

easyJet
7.38 CHF -0.34%
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Das Papier von easyJet gab in der London-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 6,78 GBP abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'487 Punkten liegt. Die easyJet-Aktie sank bis auf 6,78 GBP. Bei 6,80 GBP eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 46'437 easyJet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,84 GBP. Dieser Kurs wurde am 15.07.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,33 GBP. Dieser Wert wurde am 19.05.2026 erreicht. Mit Abgaben von 50,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,048 GBP.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,121 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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