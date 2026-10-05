easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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05.10.2026 16:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von easyJet gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die easyJet-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 6,77 GBP.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 6,77 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'503 Punkten liegt. Im Tief verlor die easyJet-Aktie bis auf 6,76 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,80 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'305'920 easyJet-Aktien umgesetzt.
Bei 6,84 GBP erreichte der Titel am 15.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,33 GBP fiel das Papier am 19.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 50,83 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,048 GBP ausgeschüttet werden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,121 GBP je easyJet-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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