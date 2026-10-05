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05.10.2026 12:29:00

easyJet Aktie News: easyJet am Mittag mit negativen Vorzeichen

easyJet Aktie News: easyJet am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von easyJet gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die easyJet-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 6,77 GBP.

easyJet
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 6,77 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'480 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die easyJet-Aktie bei 6,76 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,80 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1'348'656 easyJet-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,84 GBP) erklomm das Papier am 15.07.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie. Am 19.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,33 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 50,81 Prozent Luft nach unten.

easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,048 GBP belaufen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,121 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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