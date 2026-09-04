easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die easyJet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 6,72 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'812 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die easyJet-Aktie bei 6,74 GBP. Die easyJet-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,72 GBP nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,72 GBP. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 139'321 Stück gehandelt.

Am 15.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 6,84 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.05.2026 (3,33 GBP). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,048 GBP.

Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2026 0,122 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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