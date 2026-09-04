easyJet Aktie News: easyJet gibt am Freitagnachmittag ab

Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 6,72 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'815 Punkten steht. Die easyJet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,71 GBP ab. Den Handelstag beging das Papier bei 6,72 GBP. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 586'046 Stück gehandelt.

Am 15.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,84 GBP an. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 1,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,33 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 50,45 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,130 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,048 GBP aus.

Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,122 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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