easyJet Aktie News: easyJet am Mittag kaum bewegt

Mit einem Kurs von 6,72 GBP zeigte sich die easyJet-Aktie im London-Handel um 12:28 Uhr kaum verändert. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'830 Punkten steht. Kurzfristig markierte die easyJet-Aktie bei 6,74 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die grössten Abgaben verzeichnete die easyJet-Aktie bis auf 6,72 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,72 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 279'608 easyJet-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,84 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 19.05.2026 Kursverluste bis auf 3,33 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 50,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,048 GBP belaufen.

Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,122 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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