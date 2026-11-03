easyJet Aktie News: easyJet verteidigt am Dienstagvormittag Vortagesniveau

Die easyJet-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 6,80 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'726 Punkten steht. Bei 6,81 GBP erreichte die easyJet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die easyJet-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,79 GBP nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,79 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 44'963 easyJet-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,85 GBP an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 19.05.2026 Kursverluste bis auf 3,33 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 51,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,130 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,045 GBP.

Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2026 0,099 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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