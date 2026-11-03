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03.11.2026 09:29:00
easyJet Aktie News: easyJet verteidigt am Dienstagvormittag Vortagesniveau
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 6,80 GBP.
Die easyJet-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 6,80 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'726 Punkten steht. Bei 6,81 GBP erreichte die easyJet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die easyJet-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,79 GBP nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,79 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 44'963 easyJet-Aktien den Besitzer.
Am 16.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,85 GBP an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 19.05.2026 Kursverluste bis auf 3,33 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 51,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,130 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,045 GBP.
Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2026 0,099 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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