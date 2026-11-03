easyJet Aktie News: easyJet behauptet sich am Dienstagmittag

Im London-Handel kam die easyJet-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 6,80 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'702 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die easyJet-Aktie bei 6,81 GBP. Bei 6,79 GBP markierte die easyJet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,79 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 181'038 easyJet-Aktien.

Am 16.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,85 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 0,70 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die easyJet-Aktie 104,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,045 GBP.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,099 GBP je Aktie in den easyJet-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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