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03.11.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet behauptet sich am Dienstagmittag
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von easyJet. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der easyJet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 6,80 GBP.
Im London-Handel kam die easyJet-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 6,80 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'702 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die easyJet-Aktie bei 6,81 GBP. Bei 6,79 GBP markierte die easyJet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,79 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 181'038 easyJet-Aktien.
Am 16.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,85 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 0,70 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die easyJet-Aktie 104,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,045 GBP.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,099 GBP je Aktie in den easyJet-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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