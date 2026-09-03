easyJet Aktie News: easyJet am Donnerstagvormittag mit angezogener Handbremse

Die easyJet-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im London-Handel bei 6,73 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'760 Punkten liegt. Bei 6,76 GBP erreichte die easyJet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die easyJet-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,73 GBP nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,75 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 477'544 easyJet-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,84 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 1,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 3,33 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.05.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,130 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,048 GBP.

In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,122 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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