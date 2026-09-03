easyJet Aktie News: easyJet kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Die easyJet-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 6,73 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'832 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die easyJet-Aktie sogar auf 6,76 GBP. Die easyJet-Aktie sank bis auf 6,72 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,75 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1'209'200 easyJet-Aktien.

Am 15.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,84 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 1,63 Prozent zulegen. Bei 3,33 GBP erreichte der Anteilsschein am 19.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem easyJet seine Aktionäre 2025 mit 0,130 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 GBP je Aktie ausschütten.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,122 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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