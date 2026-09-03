easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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03.09.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet kommt am Donnerstagmittag kaum vom Fleck
Die Aktie von easyJet hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die easyJet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 6,73 GBP.
Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der easyJet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 6,73 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'763 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die easyJet-Aktie bis auf 6,76 GBP. Die easyJet-Aktie sank bis auf 6,73 GBP. Bei 6,75 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 843'021 easyJet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 15.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,84 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 1,54 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,33 GBP. Dieser Wert wurde am 19.05.2026 erreicht. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 102,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,048 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,130 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass easyJet einen Gewinn von 0,122 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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